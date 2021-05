NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Lufthansa nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9,40 Euro belassen. Der Verlust sei geringer als angenommen, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Das sei vor allem einem guten Frachtgeschäft zu verdanken. Aber auch bei den Kosten habe sich die Fluggesellschaft besser geschlagen als erwartet./bek/mis