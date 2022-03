NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Lufthansa nach Quartalszahlen und einem Ausblick auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7,10 Euro belassen. Die Nettoverschuldung der Fluggesellschaft decke sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit der Prognose für die Auslastung der Kapazitäten in diesem Jahr liege das Unternehmen etwas unter der Markterwartung./bek/jha/