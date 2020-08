FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Lufthansa nach endgültigen Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 5,70 Euro belassen. Die bereinigten Zahlen der Fluggesellschaft seien etwas besser als die Erwartungen gewesen, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Der Verbrauch an liquiden Mitteln sei nicht so stark wie befürchtet gewesen./mf/jkr