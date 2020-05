NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat die Lufthansa-Aktie nach einem "Spiegel"-Bericht über eine bevorstehende Rettung der Fluggesellschaft durch die Bundesregierung auf "Sell" belassen. Das Kursziel beträgt unverändert 6,10 Euro. Zwar hingen ihre Schätzungen und die Bewertung letztendlich von den Bedingungen des möglichen Abkommens ab, doch ändere dies nichts an den Grundprobleme der Lufthansa, schrieb Analystin Venetia Baden-Powell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei verwies sie auf die zunehmend schwache Bilanz und das wenig konkurrenzfähige Geschäftsmodell. Beides dürfte sich negativ auf das Wachstum und die Renditeaussichten in den kommenden Jahren auswirken./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2020 / 19:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.