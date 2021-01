Aktie in diesem Artikel Lufthansa AG 10,78 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lufthansa von 6 auf 6,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Globale Fluggesellschaften stünden vor einer unsicheren Erholung, da die Einschränkungen in der Corona-Krise die Impfstoffeuphorie quasi erdrückten, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er passte seine Erlöserwartungen an die derzeitige Nachfrage-Realität an. Starke Airlines wie IAG oder Wizz dürften aber aus der Situation noch stärker hervorgehen. Bei der Lufthansa müsse sich die Lage bei den Barmitteln schleunigst bessern./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2021 / 16:47 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.