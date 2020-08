ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 5,85 Euro belassen. Das zweite Quartal der Fluggesellschaft sei zwar sehr schwach gewesen, aber trotzdem nicht so schlimm wie befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer Studie am Freitag. Der Ausblick stehe auf wackeligen Beinen./mf/ck