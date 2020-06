FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Lufthansa vor der Hauptversammlung zum Rettungspaket und mit Blick auf die gestiegenen Insolvenzrisiken auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert je Aktie von 6,50 Euro belassen. Großaktionär Thiele sei nach seiner Anteilsaufstockung zum Zünglein an der Waage geworden, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Sollte er dem Rettungsplan nicht zustimmen, dürfte das Paket scheitern. Möglicherweise nutze Thiele aber auch die gestiegene und von ihm gestreute Verunsicherung dazu, um weitere Lufthansa-Aktien zu erwerben und werde dann doch für das Rettungspaket stimmen. Eine Insolvenz in Eigenverwaltung würde einen erheblichen Wertverlust seiner Lufthansa-Beteiligung bedeuten. Im Falle einer sich anschließenden regulären Insolvenz könnte sogar der Totalverlust drohen. Möglicherweise könne beim nun stattfindenden Krisentreffen zwischen Finanzminister Scholz, Konzernchef Spohr und Thiele ein Kompromiss gefunden werden./ajx/edh