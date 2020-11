HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Lufthansa auf "Verkaufen" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Die durchaus erfolgreichen Sparanstrengungen kämen aktuell nicht gegen den Negativtrend der Corona-Krise an, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Langfristig dürften sie den Konzern aber stärken./ag/ajx