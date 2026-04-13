DAX 23.969 +1,0%ESt50 5.961 +0,9%MSCI World 4.520 +0,4%Top 10 Crypto 9,6090 +4,3%Nas 23.184 +1,2%Bitcoin 63.180 -0,3%Euro 1,1797 +0,4%Öl 98,72 +0,7%Gold 4.784 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Iran-Konflikt: DAX wieder um 24.000 Punkte -- Novo Nordisk und OpenAI kooperieren -- Intel, Sandisk, Tesla, SAP, Rüstungsaktien, Kryptos, Oracle im Fokus
Top News
Roblox-Aktie im Blick: Bank of America sieht Abwärtsrisiken schon eingepreist Roblox-Aktie im Blick: Bank of America sieht Abwärtsrisiken schon eingepreist
NVIDIA widerspricht Übernahmespekulationen und schickt die Aktien von Dell und HP abwärts NVIDIA widerspricht Übernahmespekulationen und schickt die Aktien von Dell und HP abwärts
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
473,55 EUR +5,40 EUR +1,15 %
STU
473,65 EUR +3,55 EUR +0,76 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 239,91 Mrd. EUR

KGV 29,51 Div. Rendite 2,02%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 853292

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121014

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LVMHF

Deutsche Bank AG

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

10:41 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
Aktie in diesem Artikel
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
473,55 EUR 5,40 EUR 1,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für LVMH von 620 auf 600 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal habe enttäuscht, selbst unter Berücksichtigung des Nahost-Konflikts, schrieb Adam Cochrane in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu den Umsatzzahlen des Luxusgüterkonzerns./rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
600,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
473,80 €		 Abst. Kursziel*:
26,64%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
473,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,70%
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
591,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. zu myNews hinzufügen