NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LVMH von 660 auf 700 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Am Markt werde das Potenzial der wichtigen Marke Louis Vuitton unterschätzt, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Investieren in zukünftiges Wachstum habe unverändert Priorität für den Luxusgüterkonzern./bek/he