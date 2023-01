LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

Goldman Sachs Group Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LVMH von 800 auf 900 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Louise Singlehurst hob in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Gewinnerwartungen an und verwies auf die Öffnung Chinas nach der Corona-Pandemie. Diese sollte das Wachstum in allen Bereichen des Luxusgüterkonzerns antreiben. Grundsätzliche bevorzugt die Expertin Marken mit starker Preissetzungsmacht, die zudem Größenvorteile hätten, die Margen steigern könnten und günstig bewertet seien. LVMH sei diesbezüglich im Vergleich zu anderen Unternehmen attraktiv./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2023

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

