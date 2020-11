NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LVMH auf "Buy" mit einem Kursziel von 455 Euro belassen. Der französische Hersteller von Luxuswaren dürfte besonders von einem wirksamen Impfstoff gegen das Coronavirus profitieren, schrieb Analyst Flavio Cereda in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein Impfstoff werde eine schrittweise Belebung des Flugverkehrs bis 2022 nach sich ziehen - und damit auch eine Zunahme der Luxusgüterkäufe von Reisenden./bek/he