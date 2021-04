NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH nach neuen Branchendaten und vor Quartalsumsätzen von 590 auf 660 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Sparte Mode und Lederwaren dürfte den Trend vorgeben und sich zuletzt besonders stark entwickelt haben, schrieb Analyst Flavio Cereda in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Enttäuschungen sei hier nicht zu rechnen./bek/mis