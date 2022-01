NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH nach Quartalszahlen von 830 auf 850 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern hätten die ohnehin schon hohen Erwartungen erneut überboten, schrieb Analyst Flavio Cereda in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das erste Quartal habe ebenso gut begonnen. Das Jahr 2022 berge Herausforderungen, aber der Luxusgüterkonzern sei dafür besser gerüstet als die meisten anderen Branchenunternehmen./edh/bek