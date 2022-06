NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH von 750 auf 700 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. In Reaktion auf den makroökonomischen Gegenwind und ein schwierigeres Umfeld habe er seine Prognosen für den Luxusgüterkonzern reduziert, schrieb Analyst Flavio Cereda in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/tih