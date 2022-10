NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LVMH nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 740 Euro belassen. Der Post-Pandemie-Gewinner habe die Erwartungen einmal mehr übertroffen, schrieb Analyst Flavio Cereda in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der französische Luxusgüterkonzern berichte früh und lege damit für gewöhnlich die Messlatte für die Branche./la/he