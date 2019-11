NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LVMH angesichts der Offerte für den US-Schmuckhersteller Tiffany auf "Hold" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Mittelfristig gesehen sei der Kauf ein "guter Deal" für den Luxusgüterhersteller, ein Anlass zur Sorge für den schweizerischen Konkurrenten Richemont sowie ein möglicher Katalysator für weitere Übernahmen innerhalb der Branche, schrieb Analyst Flavio Cereda in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2019 / 12:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2019 / 12:43 / ET



