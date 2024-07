Jefferies & Company Inc.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold

13:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 710 Euro auf "Hold" belassen. Die Uhrenexporte der Schweiz hätten sich im Juni deutlich abgeschwächt, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Am stärksten litten Uhren der mittleren Preiskategorie. Die Stückzahlen seien deutlich stärker unter Druck geraten als die wertmäßigen Exporte./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2024 / 02:41 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2024 / 02:41 / ET

