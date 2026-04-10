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WKN 853292

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ISIN FR0000121014

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Symbol LVMHF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold

08:01 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
Aktie in diesem Artikel
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 570 Euro auf "Hold" belassen. Die Bewertung der Luxusbranche zeige aktuell gewisse Parallelen zu den Banken in den 2010er-Jahren, schrieb Nick Anderson am Freitagnachmittag. Der Sektor stecke in einem klaren Umbruch, von vielen verwechselt mit zyklischen Bewegungen. Das Ergebnis sei eine klare Underperformance, punktuell unterbrochen von hoffnungsbasierten Bärenmarktrallys. Der Umbruch, bedingt unter anderem durch die ungünstige Demografie der Generation Z, verkleinere letztlich die Kundenbasis. Andersons Favoriten heißen Hermes und Brunello Cucinelli. Richemont hält er noch für recht gut aufgestellt./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 15:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
570,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
484,90 €		 Abst. Kursziel*:
17,55%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
474,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,05%
Analyst Name:
Nick Anderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
615,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

08:01 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.04.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
31.03.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
30.03.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
27.03.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight Barclays Capital
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