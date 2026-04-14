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WKN 853292

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ISIN FR0000121014

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Symbol LVMHF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold

13:11 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
Aktie in diesem Artikel
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LVMH nach Umsatzzahlen von 570 auf 560 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die veröffentlichten Erlöse des ersten Quartals des Luxusgüterkonzerns hätten die Konsensschätzungen verfehlt, schrieb Nick Anderson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Grund dafür sei vor allem der Nahostkonflikt. Die Geschäftsentwicklung in den USA sieht er positiv, die in China sei dagegen "weniger überzeugend"./ck/rob/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 15:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
560,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
482,05 €		 Abst. Kursziel*:
16,17%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
479,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,72%
Analyst Name:
Nick Anderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
582,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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