Keine Lösung im Nahost-Konflikt: DAX kaum verändert -- Asiens Börsen uneinheitlich -- TKMS überzeugt mit Geschäftszahlen -- BYD, Nintendo, CSL, Palantir, Infineon, Ölpreis im Fokus
Beiersdorf-Aktie nach Kurssturz: Turnaround-Chance oder Abschied in die DAX-Bedeutungslosigkeit?
Tempus-AI-Aktie im Minus: Cathie Woods KI-Favorit sammelt 400 Millionen Dollar ein
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

462,15 EUR -11,75 EUR -2,48 %
STU
423,64 CHF -12,97 CHF -2,97 %
BRX
Marktkap. 233,76 Mrd. EUR

KGV 29,51 Div. Rendite 2,02%
WKN 853292

ISIN FR0000121014

Symbol LVMHF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold

08:11 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
462,15 EUR -11,75 EUR -2,48%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 560 Euro auf "Hold" belassen. Das Wachstum in Europas Luxusbranche bleibe schwach, schrieb Nick Anderson am Freitag. Er sieht die aktuelle Kurserholung als "Bärenmarktrally" und rät, sie zum Ausstieg zu nutzen. Nur Hermes und Brunello Cucinelli empfiehlt Anderson weiter zum Kauf./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
560,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
471,00 €		 Abst. Kursziel*:
18,90%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
462,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,17%
Analyst Name:
Nick Anderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
582,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

08:11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.04.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
17.04.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
15.04.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.04.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

