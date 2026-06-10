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Symbol LVMHF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold

08:06 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
Aktie in diesem Artikel
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LVMH von 560 auf 420 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Nick Anderson nahm am Mittwoch für Europas Luxusbranche eine vorsichtigere Haltung ein und kappte seine Kursziele im Schnitt um 7 Prozent. Der Weg zurück zu den historischen Wachstumsraten sei angesichts hartnäckigen strukturellen Gegenwinds steinig, so der Experte. Und wenn die Dynamik nachlasse, dann stünden Margenstabilität und Bewertungen zur Debatte. Seine Top-Favoriten bleiben Hermes und Brunello Cucinelli./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 16:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
420,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
485,05 €		 Abst. Kursziel*:
-13,41%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
484,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,32%
Analyst Name:
Nick Anderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
568,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:06 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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