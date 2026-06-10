LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Marktkap. 243,45 Mrd. EURKGV 29,51 Div. Rendite 2,02%
WKN 853292
ISIN FR0000121014
Symbol LVMHF
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LVMH von 560 auf 420 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Nick Anderson nahm am Mittwoch für Europas Luxusbranche eine vorsichtigere Haltung ein und kappte seine Kursziele im Schnitt um 7 Prozent. Der Weg zurück zu den historischen Wachstumsraten sei angesichts hartnäckigen strukturellen Gegenwinds steinig, so der Experte. Und wenn die Dynamik nachlasse, dann stünden Margenstabilität und Bewertungen zur Debatte. Seine Top-Favoriten bleiben Hermes und Brunello Cucinelli./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 16:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
420,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
485,05 €
|Abst. Kursziel*:
-13,41%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
484,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,32%
|
Analyst Name:
Nick Anderson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
568,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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