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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

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489,05 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
489,10 EUR -1,15 EUR -0,23 %
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Marktkap. 241,8 Mrd. EUR

KGV 29,51 Div. Rendite 2,02%
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WKN 853292

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ISIN FR0000121014

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Symbol LVMHF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold

08:26 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
Aktie in diesem Artikel
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
489,05 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 420 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Harrison Woodin-Lygo führte am Montag ein neues Researchprodukt für die Luxusbranche ein, neben den üblichen Finanzanalysen. Im Rahmen von "Field Notes" sollen praktische Erfahrungen und Beobachtungen diskutiert werden. In puncto Besucherzahlen und Interaktion mit den Kunden habe Hermes klar positiv herausgeragt, LVMHs Marke Dior habe Schwächen gezeigt, schrieb Woodin-Lygo nach einer Shoppingtour in der Londoner Bond Street./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 16:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
420,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
488,65 €		 Abst. Kursziel*:
-14,05%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
489,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-14,12%
Analyst Name:
Harrison Woodin-Lygo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
568,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

08:26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
09.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
02.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
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