JP Morgan Chase & Co.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral

11:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LVMH nach Umsatzzahlen von 720 auf 685 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Diese seien schwächer als erwartet gewesen, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Luxusgüterhersteller habe insbesondere die Sorge der Investoren über den wichtigen chinesischen Absatzmarkt nicht ausräumen können./bek/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2024 / 00:29 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2024 / 00:51 / BST

