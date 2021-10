NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für LVMH von 780 auf 785 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Piral Dadhania blickt in einer am Montag vorliegenden Studie auch nach den Zahlen für das dritte Quartal weiterhin positiv auf den Luxusgüterkonzern. Die Geschäfte liefen dynamisch und die Gewinnmargen könnten im zweiten Halbjahr 2021 positiv überraschen./mis/ajx