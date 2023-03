RBC Capital Markets

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für LVMH vor Zahlen von 890 auf 925 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Von den Resultaten sei wenig Überraschendes zu erwarten und das organische Wachstum des Luxusgüterkonzern dürfte mindestens die niedrigsten Erwartungen am Markt treffen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die starke Markendynamik und das breite Portfolio sprächen für die Aktie. Der Experte überarbeitete seine Schätzungen leicht./tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2023 / 17:50 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2023 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

