NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LVMH auf "Overweight" mit einem Kursziel von 685 Euro belassen. Eine Analyse von Suchmaschinen, sozialen Medien und der Internetaktivität lege nahe, dass die Geschäftstrends des ersten Quartals der einzelnen Luxusgütermarken sich aktuell fortsetzten, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./mis/gl