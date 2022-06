NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LVMH auf "Overweight" mit einem Kursziel von 750 Euro belassen.

Analystin Chiara Battistini passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für den Luxusgüterkonzern an. Sie verweis dabei auf den Einfluss von Währungseffekten, denen die Auswirkungen derzeitiger Probleme im China-Geschäft gegenüber stünden./jcf/tih