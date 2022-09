NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LVMH mit Blick auf den anstehenden Quartalsbericht auf "Overweight" mit einem Kursziel von 750 Euro belassen. Vom Luxusgüterkonzern sei eine Fortsetzung der bisher starken Trends zu erwarten, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor allem die Dynamik in Europa und Amerika dürfte weiterhin gut sein und auch in China dürfte sich die Erholung fortsetzen. /tav/mf