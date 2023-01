LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight

JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LVMH nach Zahlen zum vierten Quartal von 750 auf 815 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Luxusgüterkonzerns habe ihre Erwartung um vier Prozent verfehlt, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Umsatzentwicklung untermauere aber die solide Markendynamik. Richtige strategische Maßnahmen dürften dem Unternehmen zukünftig zudem zugutekommen./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2023 / 23:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2023 / 00:15 / GMT

