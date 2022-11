NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Analyst Alan Devlin lobte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ein starkes Ertragswachstum des Rückversicherers. Die Münchener seien der weltweit größte und seiner Einschätzung nach am besten mit Kapital ausgestattete Rückversicherer./bek/gl