NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Munich Re anlässlich eines Investorentages auf "Buy" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Neue Vorschriften zur Rechnungslegung wirkten sich positiv auf den Ausblick auf das kommende Jahr aus, schrieb Analyst Alan Devlin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die getroffenen Aussagen des Rückversicherers stimmten zuversichtlich./bek/edh