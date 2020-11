NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Munich Re anlässlich des Quartalsberichts des Rückversicherers von 275 auf 250 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Erstversicherungstochter Ergo sei in der Corona-Krise ein stabilisierendes Element, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die entscheidende Frage sei nun, ob die Ergo wieder Dividenden ausschütten und damit die Finanzkraft des Konzerns stärken wird oder sich statt dessen auf Wachstumsinvestitionen konzentriert./ag/la