NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Die Ziele des Rückversicherers in Hinblick auf ESG-Kriterien seien positiv, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bis 2030 die Emissionen für den Konzern auf Null zu reduzieren sei ambitioniert, aber erreichbar./mf/knd/