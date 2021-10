NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Munich Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 285 Euro belassen. Mit der Reduzierung der Beteiligung am Versicherer Admiral dürfte Munich Re einen Kapitalgewinn von 400 Millionen Euro realisiert haben - die erste Veräußerung seit 2009, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das unlängst bekräftigte Überschuss-Ziel für 2021 von 2,8 Milliarden Euro entschärfe dieser zusätzliche Kapitalgewinn die Gefahr, dass der deutsche Rückversicherer die Prognose verfehle./ajx/jha/