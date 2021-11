NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Munich Re von 285 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Philip Kett passte sein Bewertungsmodell in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an die Ergebnisse des dritten Quartals an - insbesondere das stärkere Beitragswachstum./ag/zb