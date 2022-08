NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Munich Re nach Zahlen von 305 auf 280 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Rückversicherer habe nun die Option, in größerem Umfang eigene Aktien zurückzukaufen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/edh