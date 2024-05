Jefferies & Company Inc.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy

18:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Munich Re nach den präsentierten Eckdaten von 485 auf 495 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des beeindruckenden Starts des Rückversicherers in das Jahr 2024 habe er seine Prognose für den Nettogewinn in diesem Jahr um ein Viertel auf 6,3 Milliarden Euro angehoben und liege damit weit über dem Ziel des Unternehmens von 5 Milliarden Euro, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seiner Meinung nach ist ein Nettogewinn von mehr als 6 Milliarden Euro nachhaltig. Insofern erhöhte der Experte seine Prognose für die laufenden Aktienrückkäufe./la/he

