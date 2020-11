HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re mit Blick auf die anstehende Wirbelsturm-Saison auf "Buy" mit einem Kursziel von 306 Euro belassen. Analystin Kathryn Fear taxierte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie die Wahrscheinlichkeit einer überdurchschnittlichen Wirbelsturmaktivität in diesem Jahr auf 60 Prozent. Im Mittel der vergangenen 15 Jahre habe der Rückversicherer aus München 4,8 Prozent der branchenweiten Schäden aus der atlantischen Hurrikan-Saison geschultert. Damit sei Munich Re zwar am stärksten von den Wetterunbilden betroffen gewesen. Gleichzeitig habe der Konzern diese Schäden aber auch am besten weggesteckt./bek/stw