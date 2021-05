ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 296 Euro belassen. Der Rückversicherer habe im Segment Schaden/Unfall und auch im Leben-Bereich stark abgeschnitten, während die Erstversicherungstochter Ergo enttäuscht habe, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/ag