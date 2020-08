FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Halten" mit einem fairen Wert von 240 Euro belassen. Der Rückversicherer habe in einem schwierigen Umfeld solide abgeschnitten, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Solvabilitätsquote habe derweil enttäuscht./la/he