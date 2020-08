FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Munich Re nach Quartalszahlen von 245 auf 235 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die negative Effekte der Corona-Krise seien signifikant gewesen, schrieb Analyst Jan Lennertz in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Explosion in Beirut dürfte als Großschaden weitere Belastungen für den Rückversicherer nach sich ziehen./bek/edh