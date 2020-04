HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Munich Re nach Streichung der Jahresprognose von 235 auf 210 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Schritt habe deutlich gemacht, inwieweit auch die Versicherungsbranche von der Dynamik der Corona-Krise betroffen sei, schrieb Analyst Volker Sack in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Neben einem vermutlich rückläufigen Kapitalanlageergebnis sei vor allem mit größeren Versicherungsfällen durch Absagen oder Verschiebungen von Großveranstaltungen zu rechnen. Das dürfte sich nach Ansicht des Experten in diesem Jahr negativ auf die Ergebnisse auswirken./kro/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2020 / 09:46 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2020 / 09:55 / MESZ



