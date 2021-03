HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - NordLB hat das Kursziel für Munich Re nach Eckdaten für 2020 von 210 auf 241 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Ohne Corona-Pandemie hätte der Rückversicherer das ursprünglich für 2020 geplante Konzernergebnis wohl gut erreichen können, schrieb Analyst Volker Sack in einer am Montag vorliegenden Studie. Weiter steigende Prämien in einem härter werdenden Versicherungsmarkt und geringere Covid-19-Belastungen dürften 2021 stützend wirken, während Kapital- und Risikomanagement herausfordernd blieben./edh/he