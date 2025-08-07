Jefferies & Company Inc.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

09:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 485 Euro belassen. Nach den vorherigen Erkenntnissen sei es nun keine Überraschung mehr, dass der Versicherungskonzern mit seinen Ergebnissen den Analystenkonsens deutlich übertroffen habe, schrieb Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies gelte auch für den Ursprung der Überraschung. Bei den Vertragserneuerungen gehe der Konzern mit risiko- und inflationsbereinigten Preissenkungen diszipliniert vor./rob/tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com