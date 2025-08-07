DAX 24.133 -0,2%ESt50 5.337 +0,1%Top 10 Crypto 16,07 +1,6%Dow 43.969 -0,5%Nas 21.243 +0,4%Bitcoin 100.242 -0,4%Euro 1,1649 -0,2%Öl 66,31 -0,2%Gold 3.399 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Apple 865985 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich gespalten - Nikkei mit Kurssprung -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
USA erheben offenbar hohe Zölle auf Gold-Importe - Schweiz betroffen USA erheben offenbar hohe Zölle auf Gold-Importe - Schweiz betroffen
Eckert & Ziegler-Aktie gibt dennoch ab: Jahresziele bestätigt Eckert & Ziegler-Aktie gibt dennoch ab: Jahresziele bestätigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
561,20 EUR -43,20 EUR -7,15 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 75,22 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 843002

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008430026

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MURGF

Jefferies & Company Inc.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

09:16 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
561,20 EUR -43,20 EUR -7,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 485 Euro belassen. Nach den vorherigen Erkenntnissen sei es nun keine Überraschung mehr, dass der Versicherungskonzern mit seinen Ergebnissen den Analystenkonsens deutlich übertroffen habe, schrieb Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies gelte auch für den Ursprung der Überraschung. Bei den Vertragserneuerungen gehe der Konzern mit risiko- und inflationsbereinigten Preissenkungen diszipliniert vor./rob/tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
485,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
607,80 €		 Abst. Kursziel*:
-20,20%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
561,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,58%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
580,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

09:16 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
05.08.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.07.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
23.07.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

dpa-afx Zweites Quartal Munich Re-Aktie dennoch tiefrot: Munich Re von geringeren Katastrophenschäden beflügelt - Preisrückgang bei Verträgen Munich Re-Aktie dennoch tiefrot: Munich Re von geringeren Katastrophenschäden beflügelt - Preisrückgang bei Verträgen
dpa-afx ROUNDUP: Munich Re kämpft nach Rekordgewinn mit sinkenden Preisen - Kursrutsch
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beginnt Handel in der Verlustzone
finanzen.net DAX-Handel aktuell: DAX zum Start in der Verlustzone
finanzen.net Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Anleger lassen STOXX 50 zum Start steigen
finanzen.net Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Investoren fliehen am Vormittag aus Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
finanzen.net Hold von Jefferies & Company Inc. für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit grünen Vorzeichen
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Supervisory Board decides on changes to the Board of Management
EQS Group EQS-Adhoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re posts quarterly result of €2.1bn
EQS Group EQS-CMS: M&#252;nchener R&#252;ckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in M&#252;nchen: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: M&#252;nchener R&#252;ckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in M&#252;nchen: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: M&#252;nchener R&#252;ckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in M&#252;nchen: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: M&#252;nchener R&#252;ckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in M&#252;nchen: Release of a capital market information
RSS Feed
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) zu myNews hinzufügen