Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

569,80 EUR +5,40 EUR +0,96 %
STU
Marktkap. 71,88 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002

ISIN DE0008430026

Symbol MURGF

Jefferies & Company Inc.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

14:46 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
569,80 EUR 5,40 EUR 0,96%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 485 Euro belassen. Der Versicherungssektor habe im vergangenen Monat gut abgeschnitten, schrieb Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf die Einzelwerte habe die britische Just Group herausgeragt, gefolgt von Hiscox und Generali. Scor und Munich Re gehörten jedoch zu den Aktien, die dem mit leichten Kursverlusten nicht hätten folgen können. Aktien von Rückversicherern hätten sich relativ schwach entwickelt, während solche im Bereich Lebensversicherungen die stärkste Tendenz gezeigt hätten./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 06:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 06:43 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

14:46 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
08:11 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
08.08.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
08.08.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

