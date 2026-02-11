DAX 25.130 +0,6%ESt50 6.163 +0,8%MSCI World 4.568 +0,6%Top 10 Crypto 8,7910 +4,0%Nas 23.071 +0,9%Bitcoin 57.247 +5,3%Euro 1,1806 +0,3%Öl 70,65 -0,8%Gold 5.203 +1,1%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

553,80 EUR +4,20 EUR +0,76 %
STU
Marktkap. 70,35 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002

ISIN DE0008430026

Symbol MURGF

Jefferies & Company Inc.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

15:51 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
553,80 EUR 4,20 EUR 0,76%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re mit Blick auf Ausschüttungen für 2025 auf "Hold" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Unter dem Strich beliefen sich die Dividendenzahlungen und die Aktienrückkäufe auf 5,3 Milliarden Euro, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das decke sich in etwa mit der Konsensschätzung. Allerdings sorge die getroffene Aufteilung für eine höhere Qualität der Ausschüttungen./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
600,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
557,20 €		 Abst. Kursziel*:
7,68%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
553,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,34%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
607,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

15:51 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
19.02.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
30.01.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
26.01.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
21.01.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

