Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
Marktkap. 70,35 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Symbol MURGF
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re mit Blick auf Ausschüttungen für 2025 auf "Hold" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Unter dem Strich beliefen sich die Dividendenzahlungen und die Aktienrückkäufe auf 5,3 Milliarden Euro, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das decke sich in etwa mit der Konsensschätzung. Allerdings sorge die getroffene Aufteilung für eine höhere Qualität der Ausschüttungen./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
600,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
557,20 €
|Abst. Kursziel*:
7,68%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
553,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,34%
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
607,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
