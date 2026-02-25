Jefferies & Company Inc.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

09:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Hold" belassen. Die Solvabilitätsquote stehe eindeutig im Fokus, schrieb Philip Kett in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Sie habe die Konsensschätzung um elf Prozentpunkte überboten und dürfte im laufenden Jahr die Marke von 300 Prozent hinter sich lassen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com