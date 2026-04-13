Jefferies & Company Inc.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

11:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Hold" belassen. Im Einklang mit Wettbewerbern habe der Rückversicherer im April bei erneuerten Verträgen einen Preisrückgang verzeichnet, schrieb Philip Kett am Dienstag. In Bezug auf die Profitabilität sei der Konsens beim Nettogewinn fast genau getroffen worden. Es sei nebensächlich, dass der operative Gewinn die Erwartungen verfehlt habe./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images