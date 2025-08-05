Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

08:11 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Munich Re nach Zahlen zum zweiten Quartal von 641 auf 629 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die auf die Zahlen folgenden Kursverluste seien überzogen gewesen, schrieb Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie. Zumal der gegenwärtige Abschwung im Rückversicherungszyklus moderat ausfallen dürfte./rob/bek/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

