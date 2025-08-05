Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
Marktkap. 71,88 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Symbol MURGF
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Munich Re nach Zahlen zum zweiten Quartal von 641 auf 629 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die auf die Zahlen folgenden Kursverluste seien überzogen gewesen, schrieb Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie. Zumal der gegenwärtige Abschwung im Rückversicherungszyklus moderat ausfallen dürfte./rob/bek/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
629,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
568,40 €
|Abst. Kursziel*:
10,66%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
574,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,58%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
579,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
